ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский, где проводит совещание с представителями Минобороны, в том числе министром Сергеем Шойгу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин утвердил концепцию гуманитарной политики России за рубежом

"Сейчас уже президент прибыл. Он находится на полигоне Сергеевский, где (проходит — ред.) финальная часть учений "Восток-2022". В настоящий момент он проводит совещание с представителями министерства обороны", — сказал он журналистам.

Песков уточнил, что там находятся и министр обороны Сергей Шойгу, и глава Генштаба Герасимов. Он добавил, что совещание закрытое. Ожидается, что президент и главнокомандующий смогут посмотреть финальную часть учений.

Затем Путин вернется на остров Русский и проведет заседание госсовета по вопросам развития туристической отрасли, встретится с модераторам ключевых панелей Восточного экономического форума, а также проведет разговор с губернатором Приморского края.