ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки начинают играть более важную роль и представлять интерес для российских компаний, потенциал сотрудничества огромный, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В АЕБ рассказали, что помешало бизнесу решить экологические проблемы

По его словам, мировая экономика не терпит вакуума.

"Азиатско-Тихоокеанский регион, другие регионы мира, может быть, Латинская Америка, начинают играть более важную роль и, конечно, они начинают представлять больший интерес для наших компаний, для наших фирм", — сказал он в интервью "Известиям".

Он добавил, что потенциал сотрудничества огромный.

По мнению Пескова, тема Украины не чувствительна в сотрудничестве России на азиатском направлении.

"Я думаю, (тема Украины) нечувствительна. Это (азиатский) регион, который, конечно, также подвержен общемировым тенденциям… но регион, в сторону которого переместился драйвер экономического роста", — сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.

Песков отметил, что здесь большое производство, большая транспортная область, здесь рождаются новые технологии.

"Здесь будущее. Опять же, мир гораздо больше, чем Европа, мир гораздо больше, чем круг тех стран, которые мы теперь считаем недружественными. И мы будем искать взаимовыгодные отношения, которые основываются на принципах взаимного уважения, там, где к этому готовы", — сказал Песков.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.