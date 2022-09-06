МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Правительство России готово задействовать все наработки последних лет и запускать новые механизмы для стимулирования структурной перестройки экономики, полагает президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Владислав Онищенко. Решетников рассказал о базовом сценарии развития российской экономики

Как ранее сообщало министерство экономического развития, ведомство подготовило несколько сценариев развития экономики до 2030 года. По информации агентства Блумберг, опубликованной во вторник, худший из сценариев предполагает длительный и глубокий спад ВВП РФ из-за действия санкционных ограничений и возврат экономики к уровню февраля 2022 года только в конце десятилетия или позже. При этом, как прокомментировал журналистам в кулуарах ВЭФ глава Минэкономразвития Максим Решетников, базовым сценарием развития экономики России является ее ускоренная адаптация к новым условиям.

По словам Онищенко, работа правительства над сценариями и планами экономического развития в условиях санкций учитывает как текущую динамику российской экономики, так и риски – и уже реализовавшиеся, и потенциальные.

"Доступная информация по материалам доклада показывает, что моделируются разные сценарии, включая негативные… Основным же ориентиром, очевидно, является целевой сценарий, который отражает как способность российской экономики довольно успешно противостоять негативным внешним условиям, так и возможность ускоренной адаптации и возвращения устойчивому к росту", — считает Онищенко.

"Для этого правительство готово задействовать все наработки последних лет и запускать новые механизмы для стимулирования структурной перестройки экономики", — добавил он.

Онищенко напомнил, что в период пандемийного кризиса оперативность управления мерами поддержки и значительные объемы выделенных на это ресурсов помогли избежать критического спада.

"То же самое произошло и весной текущего года, обусловив пересмотр большинства негативных прогнозов того периода. Текущая ситуация предъявляет новые требования к приоритизации проектов и оценке их эффективности, поэтому инструментарий поддержки должен допускать достаточно гибкую настройку, чтобы сохранить экономику на целевой траектории", — добавил эксперт.

Как сообщил журналистам во вторник Решетников, российская экономика достойно справляется с санкционным давлением. Снижение ВВП РФ в 2022 году, по оценке Минэкономразвития, составит 2,9%, в 2023 году будет также снижение — на 0,9% из-за высокой базы первого квартала текущего года.

При этом экономика вернется к росту квартал к кварталу уже в конце текущего — начале следующего года.

В середине августа федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, говорил журналистам, что министерство улучшило оценки по экономике России на текущий год: до 4,2%, на следующий год — ухудшило до 2,7%. Весной Минэкономразвития прогнозировало, что спад ВВП РФ в 2022 году составит 7,8%, а в 2023 году замедлится до 0,7%.