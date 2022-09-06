Германия планирует развивать экономические отношения с КНР, заявила Бербок
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Германия будет развивать экономические отношения с Китаем
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Германия намерена развивать экономические отношения с Китаем с учетом рисков и опыта с Россией, заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок на конференции глав представительств ФРГ за рубежом во вторник.
"Мне важно, чтобы мы в стратегии в отношениях с Китаем учитывали то, что мы вынесли из нашей зависимости от России", — сказала она.
По словам главы немецкого МИД, Китай блокирует практически весь австралийский импорт, а также ввел эмбарго на торговые отношения с Литвой.
Бербок подчеркнула, что в этой связи необходимо учитывать все риски, а не руководствоваться принципом "Business first" (бизнес прежде всего — англ.).