ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета поручил проработать вопрос об органе, ответственном за прибрежные зоны. Путин поручил решить вопрос создания межстрановых туристических организаций

Путин на заседании попросил уточнить, что имеется ввиду под "уполномоченным органом государственной власти в целях развития береговой полосы для туристических целей". "…Что имеется ввиду?…Сейчас береговая полоса находится в компетенции субъектов федерации, да?", — спросил президент.

Глава Ростуризма Зарина Догузова ответила, что сейчас нет органа, который бы отвечал сразу и за пляжную зону, и за участок воды, который отходит от пляжной территории, с учетом этого предлагается определить орган, который будет координировать эту деятельность.

"Я просто представляю реакцию руководителей регионов — и Крыма, и Краснодарского края. Сегодня они по сути там руководят процессом, если есть предложение изъять эту компетенцию и отдать на федеральный уровень, я сейчас не говорю там, Ростуризм или лично председателю правительства, но это совсем другая история. Надо, как следует, с ними проработать", — сказал Путин.

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что есть несколько бенефициаров, от которых зависит правильное оформление рекреационной зоны, и конкретный орган нужен для того, чтобы понимать, в какое единое окно можно обратиться, чтобы "ускорить процесс оформления земельных участков на побережье". Путин поручит МИД проработать безвизовый режим для иностранных туристов

"То, что ускорять, нужно и нужно определить орган. Но я вас уверяю, что руководители регионов, где туризм является одним из ключевых отраслей — это Крым, побережье Черного моря, Краснодарский край, они, конечно, будут ставить вопрос, чтобы как было, так и осталось. Надо тогда просто поработать на эту тему", — добавил Путин.

Также на Госсовете было предложено наделить Ростуризм полномочиями исполнителя госпрограммы РФ по развитию туризма. "Тогда нужно понять, что понимается под пунктом первым — определение Ростуризма в качестве федерального органа исполнительной власти, ответственного исполнителя государственной программы РФ по развитию туризма. Но так и есть ведь на самом деле?" — сказал президент.

В ответ Догузова сообщила, что это не так. По данным Чернышенко, это предложение не поддерживается правительством, поскольку 75% средств по госпрограмме идут на строительство туристической и сопутствующей инфраструктуры, которое курируется Минстроем. "Проработайте это дополнительно", — сказал президент.