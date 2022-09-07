МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Ситуация в российской экономике стабилизировалось, однако некоторые проблемы все еще сохраняются, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Путин призвал бизнес развернуть логистику в дружественные страны

"Мы видим и проблемы в ряде отраслей и регионов, на отдельных предприятиях в стране, особенно на тех, которые были завязаны на поставках в Европе и поставляли туда свою продукцию", — рассказал он.

При этом валютный и финансовый рынок России уже восстановили баланс, инфляция продолжает снижаться, а уровень безработицы остается на рекордно низкой отметке, указал глава государства и призвал власти совместно с бизнесом продолжать принимать эффективные адресные меры поддержки.

Путин также подчеркнул, что Россия всегда будет защищать свои национальные интересы и проводить независимую политику. По словам главы государства, эти качества Москва ценит и у своих партнеров.

VII Восточный экономический форум проходит 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДФУ) на острове Русском. В этом году мероприятие проходит под девизом "На пути к многополярному миру".