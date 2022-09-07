МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт (ВВП) Греции за второй квартал 2022 года в натуральном выражении с учетом сезонно скорректированных данных увеличился на 7,7% по сравнению со вторым кварталом 2021 года, а по сравнению с первым кварталом этого года показал рост на 1,2%, сообщила Греческая статистическая служба (Elstat) в среду предварительные данные. Евростат повысил оценку роста ВВП еврозоны во втором квартале

Без сезонной корректировки, ВВП во втором квартале 2022 года показал рост на 7,8% по сравнению со вторым кварталом 2021 года, говорится в сообщении.

Elstat отмечает, что данные отражают влияние на ВВП постепенной отмены ограничительных мер, введенных для сдерживания пандемии COVID-19.

Первоначально рост ВВП прогнозировался на 7%.

Общие потребительские расходы показали рост на 8,1% по сравнению со вторым кварталом 2021 года.

Валовое накопление основного капитала увеличилось на 8,7% по сравнению со вторым кварталом 2021 года.

Экспорт товаров и услуг показал рост на 20,8%, при этом экспорт товаров увеличился на 3,3%, а экспорт услуг увеличился на 47,4%. Импорт товаров и услуг показал рост на 15,5%, импорт товаров вырос на 17,5%, а импорт услуг на 9,3%.