МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, после его слов о России как о фашистском государстве, следует навсегда внести в списки нерукопожатных, такое забывать нельзя, заявил заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев. Медведев предрек Трасс провал и уход с позором

"Я бы не стал возвращаться к этому омерзительному заявлению недалекого комиссара ЕС, но вынужден специально подчеркнуть, что такие вещи забывать нельзя никому и никогда. Этот чиновник должен быть навсегда занесен в списки нерукопожатных существ без права помилования", — написал он в мессенджере Telegram.

Ранее в понедельник Боррель, выступая на выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности, говорил на родном испанском языке. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля. Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.

Россия запросила стенограмму выступления Борреля.

Чуть ранее российский лидер Владимир Путин также прокомментировал высказывания главы евродипломатии, заявив, что тот большой специалист молоть языком.