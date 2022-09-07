МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Правительство Франции считает, что слова президента России Владимира Путина о неэффективности санкций Запада является доказательством того, что они работают. Об этом заявил пресс-секретарь кабмина Оливье Веран. Европа зашла в санкционный тупик, констатировал Путин

По его словам, факт того, что Путин заявлял, что санкции "не работают и бьют по Европе сильнее, чем по России, наводит Париж на мысль, что они эффективны".

В среду Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, заявил, что Европа загнала себя в "санкционный тупик", отметив, что антироссийские санкции Запада сильнее бьют по самой Европе и что изолировать Россию невозможно.