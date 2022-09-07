БЕЛГРАД, 7 сен — ПРАЙМ. Сербия принципиально не поддерживает санкции против России несмотря на давление со стороны Евросоюза и США, заявил российский посол Александр Боцан-Харченко на открытии ежегодной промышленной выставки EXPO-RUSSIA SERBIA 2022. Это ведет к развитию делового и всеобъемлющего сотрудничества между странами, добавил он. Вучич заявил о возможной катастрофе в Сербии без газа из России

"Эта выставка очень значима, она является частью традиционных отношений и показывает еще большую интенсивность развития наших деловых связей и всеобъемлющего сотрудничества, с учетом того, что Сербия не поддерживает санкции против России несмотря на давление ЕС и США", — сказал посол.

Он отметил, что позиция сербского президента Александра Вучича по этому вопросу принципиальна и последовательна.

"Никто не сомневается, что без всяких помех и препятствий идем дальше", — подчеркнул Боцан-Харченко.

Выставка EXPO-RUSSIA SERBIA проводится ежегодно в отеле Metropol в центре Белграда, в ней участвуют 25 предприятий различных сфер промышленности и образования из России, Сербии, Республики Сербской Боснии Герцеговины. На открытии присутствовали посол РФ Александр Боцан-Харченко, глава Торгового представительства России Андрей Хрипунов, представители сербских властей.

В режиме онлайн мероприятие проходит с 1 по 20 сентября. Белградский бизнес-форум в рамках выставки состоится 7-9 сентября, также запланированы конференция «Сотрудничество государств Западных Балкан со странами ЕАЭС», круглые столы по совместным исследованиям в области медицины и производству лекарств и медоборудования, сотрудничеству России и Сербии в агропромышленном комплексе, энергетике и топливно-энергетическом комплексе, а также образовании.