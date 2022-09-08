МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. ВВП Японии во втором квартале, по окончательной оценке, увеличился на 0,9% в квартальном выражении, свидетельствуют данные правительства страны. СМИ: японские власти пытаются бороться с резким падением иены

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, прогнозировали рост на 0,7%, первая оценка предполагала увеличение на 0,5%.

В первом квартале ВВП Японии вырос на 0,1% в квартальном выражении.

В пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) рост второго квартала года оценивается в 3,5% после предварительной оценки в 2,2%. Аналитики ожидали увеличения показателя на 2,9%. В первом квартале рост в пересчете на год составлял 0,2%.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, во втором квартале вырос на 1,2% в квартальном выражении.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде увеличился на 1% в квартальном выражении, частных — на 2%. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 0,9%, а импорт — на 0,6%.