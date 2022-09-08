ПЕКИН, 8 сен — ПРАЙМ. Тайвань проведет усердную работу над установлением более тесных торгово-экономических отношений с США, заявила в четверг глава администрации острова Цай Инвэнь на встречеи с делегацией конгрессменов из США, передает Центральное информационное агентство Тайваня. Китай выступил против торговых переговоров между США и Тайванем

"Тайвань будет продолжать усердно работать над установлением более тесных экономических и торговых отношений с США", — приводит слова Цай Инвэнь агентство.

Цай Инвэнь выразила надежду на то, что в будущем будет подписано двустороннее соглашение об избежании двойного налогообложения, что позволит "улучшить инвестиционный климат".

Глава администрации острова также выразила благодарность членам Палаты представителей США за этот визит, который проходит на фоне прошедших ранее масштабных военных учений КНР, что, по ее словам, демонстрирует твердую поддержку Тайваня со стороны Конгресса США.

Делегация конгрессменов из США 7-9 сентября находится на Тайване. Члены Палаты представителей США Стефани Мерфи, Скотт Франклин, Кай Кахеле, Джо Уилсон, Энди Барр, Даррелл Исса, Клаудиа Тенни, Кэт Каммак посещают Тайвань в рамках визита в Индо-Тихоокеанский регион. Китай нарастил экспорт и импорт за восемь месяцев

Ранее сообщилось, что в ходе поездки делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.