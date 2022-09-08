МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. БАЙДЕН ОДОБРИЛ ВЫДЕЛЕНИЕ УКРАИНЕ НОВОГО ПАКЕТА "ВОЕННОЙ ПОМОЩИ" НА СУММУ $675 МЛН — ГЛАВА ПЕНТАГОНА
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https://1prime.ru/state_regulation/20220908/838048149.html
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. БАЙДЕН ОДОБРИЛ ВЫДЕЛЕНИЕ УКРАИНЕ НОВОГО ПАКЕТА "ВОЕННОЙ ПОМОЩИ" НА СУММУ $675 МЛН — ГЛАВА ПЕНТАГОНА
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220908/838048149.html
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