МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. МИНФИН "ДОШЛИФОВЫВАЕТ" В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РФ НА 2023-2025 ГГ, СКОРО ОН БУДЕТ ВНЕСЕН В ГОСДУМУ — СИЛУАНОВ
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https://1prime.ru/state_regulation/20220908/838051424.html
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. МИНФИН "ДОШЛИФОВЫВАЕТ" В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РФ НА 2023-2025 ГГ, СКОРО ОН БУДЕТ ВНЕСЕН В ГОСДУМУ — СИЛУАНОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220908/838051424.html
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