2022-09-08T13:39:21+03:00

2022-09-08T13:39:21+03:00

2022-09-08T13:39:21+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220908/838051424.html

Силуанов рассказал о подготовке проекта бюджета России на 2023-2025 годы

Экономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. МИНФИН "ДОШЛИФОВЫВАЕТ" В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РФ НА 2023-2025 ГГ, СКОРО ОН БУДЕТ ВНЕСЕН В ГОСДУМУ — СИЛУАНОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 08.09.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60