МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил свой прогноз по инфляции в еврозоне по итогам 2022 года — ожидает ее теперь на уровне 8,1% вместо ожидавшихся в июне 6,8%, следует из релиза регулятора. ЕЦБ сделал прогноз роста ВВП еврозоны на 2022-2024 годы

Прогноз роста потребительских цен в еврозоне на 2023 год также повышен — до 5,5% с 3,5%, а на 2024 год — до 2,3% с 2,1%.