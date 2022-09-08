МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что собирается переговорить с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным в четверг. Путин дал старт автомобильному движению по новым российским дорогам

"Мы сейчас, как и договорились, после этого совещания с вами сейчас свяжемся и переговорим, Марат Шакирзянович", — сказал Путин Хуснуллину на церемонии открытия автомобильного движения на новых дорожных участках Приволжья и Урала.

Путин поздравил участников открытия с запуском движения по участку магистрали М-12 по отремонтированной трассе М-5, а также по Екатеринбургской кольцевой автодороге.

"Еще раз всех вас поздравляю с сегодняшними событиями и хочу выразить надежду на то, что все наши планы будут реализованы", — добавил президент.