Путин сообщил, что намерен переговорить с Хуснуллиным в четверг
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что собирается переговорить с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным в четверг.
"Мы сейчас, как и договорились, после этого совещания с вами сейчас свяжемся и переговорим, Марат Шакирзянович", — сказал Путин Хуснуллину на церемонии открытия автомобильного движения на новых дорожных участках Приволжья и Урала.
Путин поздравил участников открытия с запуском движения по участку магистрали М-12 по отремонтированной трассе М-5, а также по Екатеринбургской кольцевой автодороге.
"Еще раз всех вас поздравляю с сегодняшними событиями и хочу выразить надежду на то, что все наши планы будут реализованы", — добавил президент.