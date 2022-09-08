МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Москва ответит странам Прибалтики на решение ограничить въезд россиянам по шенгенским визам, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Постпреды ЕС одобрили остановку упрощенного визового режима с Россией

"Еще раз хотелось бы сказать, что, безусловно, ответ будет. Но ответ будет в интересах нашей страны. Мы отвечать будем так, как будет выгодно нашей стране и нашему народу", — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства на брифинге.

При этом Захарова подчеркнула, что ответ РФ будет продуманным, и Москва не собирается закрываться от жителей Евросоюза.

"Все, кто желает посетить Россию и своими глазами убедиться в ее культурно-цивилизационной уникальности, будут иметь возможность это сделать", — сказала она.