МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Реальный ВВП Украины во втором квартале снизился на 37,2% в сравнении со вторым кварталом прошлого года, сообщили в четверг в украинской госслужбе статистики. ЕЦБ сделал прогноз роста ВВП еврозоны на 2022-2024 годы

"Реальный ВВП во II квартале 2022 года уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 19,1% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению со II кварталом 2021 года – на 37,2%", — говорится в сообщении на сайте госслужбы статистики.

Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что дефицит бюджета Украины к концу 2022 года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов, что составляет 30-35% ВВП страны.