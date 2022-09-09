МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским на G20 на Бали пока не готовится, таких планов нет, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. В Кремле рассказали о подготовке переговоров Путина с Си Цзиньпином

"Как уже говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока предмета для разговора у нас нет. Если бы Украина по иному отнеслась к проекту документа, который был передан украинской делегации 15 апреля, который содержал ключевые элементы возможного соглашения, то, может быть, такая встреча имела бы смысл. Но сейчас такого просто нет и планов соответствующих у нас нет", — заявил Руденко журналистам.

На вопрос, можно ли сказать, что сейчас такая встреча не готовится, Руденко ответил: "Пишите так".