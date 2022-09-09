В МИД заявили, что встреча Путина и Зеленского на G20 пока не планируется
Замглавы МИД Руденко: встреча Путина и Зеленского на G20 не готовится, таких планов нет
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским на G20 на Бали пока не готовится, таких планов нет, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Как уже говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока предмета для разговора у нас нет. Если бы Украина по иному отнеслась к проекту документа, который был передан украинской делегации 15 апреля, который содержал ключевые элементы возможного соглашения, то, может быть, такая встреча имела бы смысл. Но сейчас такого просто нет и планов соответствующих у нас нет", — заявил Руденко журналистам.
На вопрос, можно ли сказать, что сейчас такая встреча не готовится, Руденко ответил: "Пишите так".