БРЮССЕЛЬ, 9 сен — ПРАЙМ. Введение налога на сверхприбыль компаний для помощи населению на фоне рекордных цен на энергию "имеет смысл", заявил в пятницу министр транспорта Ирландии Имон Райан по прибытии на встречу глав минэнерго ЕС в Брюсселе. Европа рухнет. Французы раскритиковали попытки Макрона противостоять Путину

"Рекомендованные комиссией меры по изъятию этой сверхприбыли и её возврату в домохозяйства имеют смысл", — заявил он.

Райан также отметил, что обсуждаемые ЕС меры не смогут в полной мере смягчить последствия энергетического кризиса.

"Мы должны быть честны с потребителями, домохозяйствами, предприятиями, что мы не можем полностью смягчить последствия (энергетического кризиса), но что мы должны сделать — это смягчить некоторые последствия, действительно сделать то, что возможно", — заявил он.

Он добавил, что если страны-члены Евросоюза придут сегодня к соглашению, новые меры помогут домохозяйствам не только в Ирландии, но и по всей Европе.

Ранее сообщалось, что министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании 9 сентября обсудят дополнительные меры, которые могут быть применены в ЕС ввиду высоких цен на энергию.

Окончательных решений по введению новых мер в ЕС в пятницу не ожидается, отмечали в ЕК.