МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Разговор президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана готовится в Самарканде, будет обсуждаться тема зерновой сделки, в том числе поставки российского продовольствия, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Выход российского зерна на рынки поможет Африке, считает Эрдоган

"Возможен и необходим и уже готовится разговор Путина и Эрдогана, который, как мы рассчитываем, состоится в Самарканде. Этот разговор действительно назрел. Мы видим, что договоренности стамбульские реализуются по зерну. Мы видим, что особенно эта реализация не дает, не приносит никакие блага бедным государствам, бедным странам, ибо всего два судна с грузом продовольствия прибыли в эти бедные страны", — сказал он журналистам.

Песков отметил, что "это первая тема, которую, конечно же, нужно обсуждать".

"И конечно же, это тема попадания на международные рынки российского продовольствия", — добавил Песков.

В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС.

Ранее Путин, комментируя на пленарной сессии ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС. По его словам, по Всемирной программе продовольствия ООН только два судна из 87 были направлены в нуждающиеся страны.

Подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна прошло в Стамбуле 22 июля. Продуктовая сделка, заключенная представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.