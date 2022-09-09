МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Россия до конца года намерена поставить нуждающимся странам 30 миллионов тонн зерновых и планирует наращивать эти поставки, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. Выход российского зерна на рынки поможет Африке, считает Эрдоган

"Считаем правильным увеличить поставки именно в беднейшие страны… Всего до конца года мы поставим 30 миллионов тонн зерновых и готовы наращивать этот объем до 50 и более миллионов тонн, потому что урожай этого года, слава Богу у нас хороший", — сказал он.

По словам президента, Россия за май-август текущего года поставила на мировые рынки 6,6 миллионов тонн зерновых, из них 6,3 миллионов тонн были направлены в страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Путин также отметил, что некоторые зарубежные партнеры подвергают сомнению договоренности по продовольственной сделке, касающейся вывоза зерна из Украины. Он напомнил, что на пленарной сессии ВЭФ сообщил о том, что почти все зерно из украинских портов было направлено не в нуждающиеся страны, а в страны ЕС.

"Как мы помним это (вывоз зерна — ред.) делается при посредничестве Турецкой Республики, при посредничестве ООН. И нам европейские партнеры все время говорили о необходимости наладить такие поставки, в том числе с Украины, и прежде всего в интересах беднейших стран. Говорил об этом тоже на форуме. Сейчас мы слышим, что некоторые наши партнеры подвергают сомнению то, что было сказано по этим поставкам зерновым с Украины. Но у нас каждый ход записан, здесь ошибок никаких нет", — пояснил он. Песков заявил, что вторая часть зерновой сделки не исполняется

Президент сообщил, что поручил вице-премьеру РФ Андрею Белоусову и МИД РФ заняться переговорами с ООН по вопросам поставок из РФ нуждающимся странам.

"Здесь есть технические вопросы, которые сейчас прорабатываются, в том числе и по линии Организации Объединенных наций. Я поручил вице-премьеру российского правительства Белоусову Андрею Рэмовичу этим заниматься. Он в контакте с коллегами из ООН. Я бы попросил бы МИД тоже подключиться и сопровождать эти переговоры. Там есть технические нюансы, но наладить такие поставки мы можем", — заключил он.