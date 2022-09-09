МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в пятницу отказалась прокомментировать возможность встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в рамках саммита "Большой двадцатки", отметив, что до мероприятия "еще далеко". В МИД заявили, что встреча Путина и Зеленского на G20 пока не планируется

Жан-Пьер, отвечая на вопросы журналистов входе брифинга, заявила, что все объявления о возможных контактах лидеров России и США будут сделаны "в должное время".

На вопрос репортеров о возможной встрече Байдена и Путина на полях саммита G20, чиновница ответила, что "нам до этого еще далеко".

Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Как заявил накануне помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, приедет ли Путин на саммит "Большой двадцатки" или нет, станет понятно ближе к дате мероприятия.