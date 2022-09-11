МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект российско-белорусского соглашения о единых правилах конкуренции, сообщается на сайте российского кабмина. В США назвали безумием позицию Белого дома по российской нефти

"В рамках реализации Союзной программы в области единых правил конкуренции в Союзном государстве правительства России и Белоруссии готовят соглашение о единых правилах конкуренции. Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее согласованный для подписания вариант документа", — говорится в сообщении.

Документ предписывает органам власти двух стран пресекать любые проявления монополизма и применять антимонопольное законодательство к компаниям из Союзного государства на равных условиях. Главная цель соглашения – создание организационных и правовых основ защиты конкуренции.

"Соглашение направлено на формирование единых предсказуемых правил ведения бизнеса на территориях двух стран, на основе которых будет обеспечиваться защита прав и интересов предпринимателей и потребителей России и Белоруссии", – отметил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.