БЕРЛИН, 11 сен — ПРАЙМ. В Германии может вырасти число бездомных граждан по причине роста цен, заявил в воскресенье президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в своей резиденции дворце Бельвю по случаю дня открытых дверей для людей без определенного места жительства. В Греции признали, что не намерены менять стратегию антироссийских санкций

"Войны и кризисы могут привести к тому, что еще больше людей в нашей стране будут испытывать нехватку жилья осенью и зимой. Бедные люди, особенно семьи, которые по причине роста цен больше не смогут платить за аренду или дополнительные расходы, рискуют потерять свое жилье. А людям, ищущим квартиру, может быть еще труднее найти доступное место для проживания", — говорится в речи Штайнмайера, опубликованной на сайте президента ФРГ.

По официальным данным, более 300 тысяч человек в Германии не имеют собственного жилья, а 45 тысяч из них ночуют на улице.

"Мы не имеем права бросать в нашей стране кого-либо, кто больше не знает, как платить за квартиру и коммунальные услуги", — подчеркнул президент.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.