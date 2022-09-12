МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Согласно вышедшим в понедельник данным, в июле по сравнению с июнем ВВП Великобритании вырос на 0,2%. Опрошенные Reuters экономисты ожидали роста на 0,4%. Слабость роста, возможно, объясняется сокращением генерации энергии в результате повышения тарифов. Росстат ухудшил оценку падения ВВП России во втором квартале до 4,1%

В июне по сравнению с маем экономика Великобритании сократилась на 0,6%.

"По некоторым данным, возможно, есть признаки изменения поведения потребителей и ослабления спроса в ответ на рост цен", — сказал представитель Национального бюро статистики, комментируя сокращение генерации энергии.

В августе Банк Англии прогнозировал, что в конце этого года в британской экономике начнется рецессия, которая продлится до начала 2024 года и будет обусловлена ударом по уровню жизни со стороны скачка цен на энергоносители.

На прошлой неделе премьер-министр Лиз Трасс объявила о массированной программе поддержки населения, пообещав ограничить тарифы на электроэнергию и отопление. Стоимость этой программы оценивается в 100 млрд фунтов или более, что еще больше ухудшит состояние государственного бюджета.