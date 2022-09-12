МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Индекс, отражающий оценку россиянами экономической ситуации в стране, за период с 29 августа по 4 сентября, вернулся к отрицательному значению и составил —2 пункта, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир". Индекс деловой активности в сфере услуг в России снизился в августе

Отмечается, что индекс экономической уверенности представляет собой совокупность оценки россиянами текущей экономической ситуации в стране и их ожиданий относительно перспектив ее развития. Показатели рассчитываются как разница между положительными и отрицательными ответами.

"В целом в период с 29 августа по 4 сентября индекс экономической уверенности россиян составил —2 пункта, продолжив колебания вокруг нейтральной отметки", — говорится в исследовании в рамках проекта "М-Пульс". На предыдущей отчетной неделе показатель составлял 3 пункта.

В холдинге отметили, что при этом индекс экономической уверенности россиян среди телезрителей за неделю вырос с 7 до 10 пунктов. В то же время среди тех, для кого источником информации служит YouTube, индекс сократился с —10 до —25 пунктов.

"М-Пульс" — это еженедельный мониторинг влияния социально-экономической ситуации на человека, основанный на данных о фактическом потреблении товаров, услуг и медиаконтента, мнениях жителей страны по актуальным темам, личных предпочтениях. Выборка представляет население городов России с численностью более 10 тысяч человек (по полу, возрасту, федеральному округу и типу населенного пункта). Трекинг осуществляется на базе потребительской панели "Ромир" с участием верифицированных респондентов.