МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Состояние бюджета в России сейчас лучше, чем во многих странах G20 и БРИКС, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Профицит российского бюджета сократился до 137,4 миллиарда рублей

"Состояние российского бюджета сейчас также существенно лучше, чем в экономиках большинства стран "большой двадцатки" и у наших друзей в странах БРИКС", — сказал он.

По словам главы государства, такого результата удалось достигнуть в том числе благодаря масштабным антикризисным мерам и ответственной макроэкономической политике.

Путин также обратил внимание, что бюджет на 2023-2025 годы должен учитывать приоритетные вызовы, стоящие перед Россией. "Этот базовый документ должен в полной мере отвечать и нашим приоритетам, и тем вызовам, с которыми мы сталкиваемся", — сказал он.

По словам президента, работа над проектом сейчас активно ведется, документ в скором времени внесут в Госдуму.

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