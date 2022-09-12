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Путин призвал правительство держать на контроле вопрос с безработицей
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Стабильная ситуация на рынке труда стала очень важным достижением правительства, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. "Уровень... ПРАЙМ, 12.09.2022
общество , экономика, новости, владимир путин, правительство рф, рынок труда, безработица
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Стабильная ситуация на рынке труда стала очень важным достижением правительства, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
"Уровень безработицы находится на исторических минимумах. В мае-июле это было всего 3,9%", — отметил он.
Вместе с тем глава государства обратил внимание на рост числа россиян, находящихся под риском увольнения. По его словам, почти 234 тысячи работников находятся в простое или вынужденных отпусках.
Президент попросил кабмин учитывать этот фактор и продолжать держать ситуацию на рынке труда на постоянном контроле.
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