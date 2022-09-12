МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Стабильная ситуация на рынке труда стала очень важным достижением правительства, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации

"Уровень безработицы находится на исторических минимумах. В мае-июле это было всего 3,9%", — отметил он.

Вместе с тем глава государства обратил внимание на рост числа россиян, находящихся под риском увольнения. По его словам, почти 234 тысячи работников находятся в простое или вынужденных отпусках.

Президент попросил кабмин учитывать этот фактор и продолжать держать ситуацию на рынке труда на постоянном контроле.

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