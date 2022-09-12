Российская экономика выходит на траекторию роста, сообщил Путин
Путин заявил, что российская экономика стабилизируется и выходит на траекторию роста
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Динамика ключевых экономических показателей свидетельствует о том, что российская экономика постепенно стабилизируется и выходит на траекторию роста, заявил глава государства Владимир Путин.
"Помесячная динамика ключевых показателей также же говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста", — отметил президент России в ходе совещания по экономическим вопросам.
Российский лидер подчеркнул, что отечественные предприятия возвращаются к нормальному режиму работы.