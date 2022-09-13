МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция потребительских цен в Испании в августе составила 10,5%. Последнее значение чуть выше опубликованной в августе предварительной оценки, но меньше июльского значения 10,8%. Об этом свидетельствуют окончательные данные, опубликованные во вторник Национальным институтом статистики Испании. Инфляция в Германии вернулась к рекордным значениям

Опрошенные Reuters аналитики предполагали, что потребительская инфляция в августе составила 10,4%.

Годовая базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в августе составила 6,4% против 6,1% в июле.

При расчете по гармонизированным стандартам ЕС потребительские цены в августе выросли на 10,5% по сравнению с августом прошлого года, чуть больше опубликованной две недели назад предварительной оценки 10,3%.