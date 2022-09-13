2022-09-13T13:21:27+03:00
2022-09-13T13:21:27+03:00
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Песков рассказал о планах Путина на вторник
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Президент России Владимир Путин во вторник может провести несколько телефонных переговоров. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Во второй половине дня мы не... ПРАЙМ, 13.09.2022
экономика, новости, дмитрий песков, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник может провести несколько телефонных переговоров. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Во второй половине дня мы не исключаем несколько телефонных разговоров", — сказал Песков.
Кроме того, российский лидер проведет закрытые встречи и заслушает доклады.