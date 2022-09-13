МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник может провести несколько телефонных переговоров. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин обсудил формирование "подушки безопасности" для российской экономики

"Во второй половине дня мы не исключаем несколько телефонных разговоров", — сказал Песков.

Кроме того, российский лидер проведет закрытые встречи и заслушает доклады.