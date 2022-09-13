МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Средний чек за продукты в Великобритании вырос на 670 долларов в год по сравнению с 2021 годом на фоне рекордной продовольственной инфляции в стране, сообщает издание Guardian со ссылкой на исследование консалтинговой компании Kantar. СМИ: похороны королевы грозят Британии усугублением экономического кризиса

Согласно полученным данным, рост цен на продукты питания в Британии в августе достиг нового рекорда в 12,4%. При этом сильнее всего подорожали молоко (31%), масло (25%) и корм для собак (29%).

В результате продовольственной инфляции средний годовой чек за продукты вырос с 4610 фунтов стерлингов (5,4 тысячи долларов) до 5181 фунта стерлингов (около шести тысяч долларов), отметили в Kantar. По словам главы отдела розничной торговли и потребительского анализа компании Фрейзера Маккевитта, "конца продовольственной инфляции не видно, так как темпы роста цен на продукты питания и напитки продолжают увеличиваться".

Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до рекордных с 1982 года 10,1% с 9,4% месяцем ранее.