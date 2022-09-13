БРЮССЕЛЬ, 13 сен — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что переговоры с Россией по ряду вопросов нужно вести, включая тему безопасности Запорожской АЭС. Источник: ЕС продолжает обсуждать вопрос о лимите цен на российский газ

"Нужно ли говорить с российским руководством? Мы дипломаты и готовы говорить со всеми, кто готов к нам обратиться… Президент Франции Макрон в последние дни общался с Путиным, обсуждал ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС. Об этом нужно говорить. Надо продолжать, для этого есть все необходимые дипломатические каналы", — сказал Боррель, отвечая на вопросы депутатов на пленарной сессии в Страсбурге.

Он отметил, что есть вопросы, которые "нельзя решить без россиян". Боррель указал на переговоры под эгидой ООН, которые позволили разблокировать поставки сельхозпродукции на мировые рынки.

При этом, отвечая на вопрос об антироссийских санкциях и их эффективности, Боррель сравнил их с диетой. По его мнению, санкции нельзя отменять, пока они не принесут результат.

"Это как диета, результат не достигается на следующий день. Надо принимать меры, и постепенно будет эффект. Но если все резко бросить, то килограммы могут вернуться", — сказал он.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.