МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сказал в среду, что экономике страны не угрожает рецессия, а также сообщил, что правительство повысило прогноз роста ВВП на 2022 год до 2,7% с 2,5%. Власти Германии не исключили рецессию в стране в 2023 году

"Во Франции не будет рецессии, — заявил он в интервью CNews, добавив, что 2022 год будет хорошим для экономики. — Мы пересмотрели оценки роста до 2,7% с 2,5%".

Между тем во вторник правительство Франции понизило прогноз роста ВВП на 2023 год до 1% с 1,4%.

Отвечая на вопрос о том, допустит ли правительство повышение тарифов на газ и электроэнергию для домохозяйств в 2023 году, Ле Мэр сказал, что было бы "уместным", чтобы домохозяйства приняли на себя "маленькую часть" расходов, возросших в связи с резким подорожанием энергоносителей.

Он не подтвердил предположения СМИ о том, что рост тарифов на газ может составить до 15%.

В 13.30 по Гринвичу начнется пресс-конференция премьер-министра Франции Элизабет Борне, на которой она должна огласить планы правительства в сфере энергетики.

Срок действия текущего ограничения тарифов на электроэнергию и газ, которое обошлось бюджету в 16,5 млрд евро (16,8 млрд долларов США), истекает этой зимой.