МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Политика Евросоюза в отношении России — "безумие санкций", которое, привело регион "к катастрофической ситуации", заявил депутат Европарламента от Австрии Харальд Вилимский, критикуя главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен. В Минэнерго рассказали о влиянии санкций на нефтяной рынок

Ранее председатель Еврокомиссии в ходе выступления с ежегодным отчетом о работе комиссии перед депутатами Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге заявила, что антироссийские санкции сохранятся, сейчас не время для их смягчения.

"Очень хорошо, что мы можем поговорить о состоянии Европы, потому что оно очень давно не было таким катастрофическим… Мы стали свидетелями того, как политика может вредить… Два примера: коронавирус привел к повсеместной изоляции, что вызвало безработицу, банкротства, нестабильность. И теперь это безумие санкций… Мы не говорим о мире, мы направляем деньги и оружие, и граждане ЕС оказываются в катастрофической ситуации", — сказал депутат, добавив, что "безумие санкций" Еврокомиссии в отношении России демонстрирует, насколько политика может быть "вредоносной".

Вилимский выразил надежду, что "на будущих выборах в Европе мы, наконец, получим новую Европу, которая даст настоящие перспективы и свободы своим гражданам".