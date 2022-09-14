МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Главными целями при формировании федерального бюджета на 2023-2025 годы должны стать развитие, национальные проекты, перестройка экономики, создание новых рабочих мест и макростабильность, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Путин оценил состояние российского бюджета

"Нацеленность на развитие, реализацию национальных проектов в интересах наших людей, формирование условий для дальнейшей структурной перестройки, для роста экономической активности, развития инфраструктуры в регионах и, конечно, создание рабочих мест и в целом сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости", — перечислил Мишустин.

Он призвал аккуратно подходить к прогнозированию, не опираться в оценках на "нереалистичные предпосылки", а при планировании расходов исходить из возможностей, а не иллюзий. Глава правительства подчеркнул необходимость строго контролировать рост бюджетных расходов, чтобы сохранить баланс и избежать роста инфляции.

Вместе с тем премьер заявил, что все намеченные документом социальные обязательства будут выполнены.

"Задачи, которые мы должны решить — масштабные. Предстоит работать в условиях беспрецедентных внешних ограничений и кардинальных изменений на мировых рынках", — добавил он.

Мишустин попросил максимально оперативно завершить работу над бюджетным пакетом, чтобы уже в начале следующей недели представить его президенту.

Президент России Владимир Путин в понедельник 12 сентября провел совещание по экономическим вопросам в рамках бюджетного процесса. Глава государства подчеркнул, что документ должен отвечать национальным приоритетам и учитывать вызовы, которые стоят перед страной.