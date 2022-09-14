МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 14,06% на 12 сентября с 14,08% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Росстат отметил подорожание двух самых популярных овощей

"На неделе с 6 по 12 сентября 2022 года темпы снижения цен составили —0,03%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 14,06% год к году", — отмечается в обзоре.

В Минэкономразвития указывают, что основной вклад в дефляцию по-прежнему вносят продовольственные товары (-0,15%) при удешевлении плодоовощной продукции (-1,62%).

"В непродовольственном сегменте на отчетной неделе фиксируется околонулевой рост цен (0,02%), вместе с тем продолжили дешеветь электро- и бытовые приборы, а также строительные материалы. В секторе туристических услуг цены возобновили рост в связи с удорожанием авиабилетов", — добавили авторы обзора.