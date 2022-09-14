ВАШИНГТОН, 14 сен — ПРАЙМ. Санкционная политика стран Запада в отношении России обречена на провал: доходы Москвы от экспорта энергоносителей растут, а положение граждан в западных странах, напротив, стремительно ухудшается, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Во Франции предсказали десятикратный рост цен на электричество в Европе

По мнению главы российской дипмиссии, политика и экономика Европы все сильнее впадает в зависимость от Вашингтона, в то время как энергетические компании США оказываются "в выигрыше" от сложившегося энергокризиса.

"Бездумная и совершенно безграмотная санкционная политика, неприкрытая санкционно-информационная война коллективного Запада в отношении нашей страны обречена на провал. Россия, несмотря ни на что, укрепляет свою независимость. Доходы от экспорта энергоресурсов постоянно растут. Положение же простых граждан в западных странах стремительно ухудшается", — заявил российский посол.

При этом, как добавил высокопоставленный дипломат, Москва на самом высшем уровне подтверждает нацеленность оказывать помощь нуждающимся странам в самых разных регионах мира.