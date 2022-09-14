ХЕЛЬСИНКИ, 14 сен — ПРАЙМ. Финские власти конфисковали у россиян, находящихся из-за российской спецоперации на Украине в санкционных списках Евросоюза и других западных стран, имущество на сумму около 189 миллионов евро, сообщает в среду телеканал MTV3. Посол в США: санкционная политика в отношении России обречена на провал

"Власти Финляндии наложили арест на активы попавших под санкции россиян на сумму около 189 миллионов евро", — говорится в сообщении со ссылкой на Бюро по взысканию долгов.

Уточняется, что диапазон конфискованных активов невероятно широк: от акций и банковских вкладов до промышленного сырья, транспортных средств, железнодорожных вагонов и объектов недвижимости.