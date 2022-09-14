ВАШИНГТОН, 14 сен — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал правительства по всему миру обложить налогами сверхприбыли, которые получают нефтегазовые компании от высоких цен на ископаемые виды топлива. Эмир Катара призвал к осторожности при санкциях против российских ресурсов

"Я настоятельно рекомендую правительствам взимать налоги с этих исключительных доходов", — сказал он на пресс-конференции в нью-йоркской штаб-квартире ООН.

Гутерреш назвал "абсолютно неприемлемой" ситуацию, когда нефтегазовые компании получают "высочайшие в истории прибыли, а люди в разных концах мира так сильно страдают из-за высоких цен на электроэнергию и топливо".

Он дал понять, что считает труднодостижимой стабилизацию энергетических рынков, даже в сравнении с продовольственными, из-за противоречащих друг другу интересов вовлеченных сторон.