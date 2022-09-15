БУДАПЕШТ, 15 сен — ПРАЙМ. Санкции Евросоюза против России — это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а РФ — богаче, заявила представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи. ЕС продлил действие персональных санкций из-за Украины

"Вследствие санкций Европа стала беднее, а Россия — богаче. Это оружие выстрелило в обратную сторону, Европа санкциями выстрелила себе в ногу", — написала Сенткирайи в соцсетях.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против РФ введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне.

Представитель венгерского МИД Тамаш Менцер также заявил, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии.