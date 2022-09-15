Препятствий развитию отношений России и Китая нет, заявил Песков
Песков заявил, что отношения России и Китая многофакторные и разветвленные, препятствий развитию нет
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Отношения России и Китая многофакторные и разветвленные, российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин все время на связи, препятствий развитию отношений нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Отношения многофакторные. Они очень разветвленные. Отсутствие возможностей из-за пандемийных ограничений встретиться лично компенсировалось частотой телефонных обменов. Лидеры все время были на связи, поэтому никаких препятствий для дальнейшего развития и углубления двусторонних российско-китайских отношений за эти годы нет", — отметил пресс-секретарь президента России.
Песков также подчеркнул, что экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированы. "Во многих странах Средней и Центральной Азии Россия является основным торгово-экономическим партнером", уточнил он.
Представитель Кремля добавил, что "Россия органически сохраняет здесь свою роль и страны эти также органически играют свою роль для нашей экономики".