МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Отношения России и Китая многофакторные и разветвленные, российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин все время на связи, препятствий развитию отношений нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Медь дорожает на оптимизме вокруг спроса в Китае

"Отношения многофакторные. Они очень разветвленные. Отсутствие возможностей из-за пандемийных ограничений встретиться лично компенсировалось частотой телефонных обменов. Лидеры все время были на связи, поэтому никаких препятствий для дальнейшего развития и углубления двусторонних российско-китайских отношений за эти годы нет", — отметил пресс-секретарь президента России.

Песков также подчеркнул, что экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированы. "Во многих странах Средней и Центральной Азии Россия является основным торгово-экономическим партнером", уточнил он.

Представитель Кремля добавил, что "Россия органически сохраняет здесь свою роль и страны эти также органически играют свою роль для нашей экономики".