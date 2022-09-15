2022-09-15T15:58:00+03:00

2022-09-15T16:06:24+03:00

2022-09-15T15:58:00+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220915/838127056.html

Путин призвал развивать расчеты в нацвалютах в торговле с КНР и Монголией

Экономика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПУТИН НА САММИТЕ РФ-КНР-МОНГОЛИЯ ПРИЗВАЛ РАЗВИВАТЬ РАСЧЕТЫ В НАЦВАЛЮТЕ И ПООЩРЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО БИЗНЕСА ПРАЙМ, 15.09.2022

экономика, новости

https://1prime.ru/images/83812/52/838125200.jpg 1920 1440 true

https://1prime.ru/images/83812/52/838125200.jpg

https://1prime.ru/images/83812/51/838125199.jpg 1920 1080 true

https://1prime.ru/images/83812/51/838125199.jpg

https://1prime.ru/images/83812/51/838125187.jpg 1920 1920 true

https://1prime.ru/images/83812/51/838125187.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60