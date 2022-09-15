Путин призвал развивать расчеты в нацвалютах в торговле с Китаем и Монголией
ПУТИН НА САММИТЕ РФ-КНР-МОНГОЛИЯ ПРИЗВАЛ РАЗВИВАТЬ РАСЧЕТЫ В НАЦВАЛЮТЕ И ПООЩРЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО БИЗНЕСА
https://1prime.ru/state_regulation/20220915/838127056.html
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ПУТИН НА САММИТЕ РФ-КНР-МОНГОЛИЯ ПРИЗВАЛ РАЗВИВАТЬ РАСЧЕТЫ В НАЦВАЛЮТЕ И ПООЩРЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО БИЗНЕСА
https://1prime.ru/state_regulation/20220915/838127056.html
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