МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества олицетворяет курс на снижение влияния США в мире, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя начало саммита в Самарканде. Пушков указал на то, как США отказались спасти Европу зимой

По его словам, ШОС стала принципиально новой организацией, лишенной влияния Вашингтона.

Он добавил, что мир, где на господство претендовали США, уходит.

"Они все еще весьма сильны, но Рах Аmericana — точно в прошлом", — подчеркнул Пушков.