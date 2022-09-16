Пушков заявил, что развитие ШОС олицетворяет конец "американского мира"
Сенатор Пушков отметил, что развитие ШОС олицетворяет конец "американского мира"
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества олицетворяет курс на снижение влияния США в мире, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя начало саммита в Самарканде.
По его словам, ШОС стала принципиально новой организацией, лишенной влияния Вашингтона.
Он добавил, что мир, где на господство претендовали США, уходит.
"Они все еще весьма сильны, но Рах Аmericana — точно в прошлом", — подчеркнул Пушков.