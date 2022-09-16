МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Розничные продажи в Великобритании в августе упали гораздо сильнее ожиданий. Это стало очередным сигналом о движении экономики к рецессии: подорожание жизни сокращает располагаемый доход британских домохозяйств. Британские биржи падают на мрачных данных по розничным продажам

Согласно данным, представленным в пятницу Национальным бюро статистики Великобритании, объем розничных продаж в августе упал на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым значительным падением с декабря 2021 года. Опрошенные Reuters экономисты ожидали снижения продаж на 0,5%.

Новые данные, вероятно, усилят опасения относительно силы спроса в британской экономике. Сети магазинов одежды Primark и ASOS и онлайновый супермаркет Ocado Retail уже отмечали снижение их прибыли в отчетном месяце.

После выхода данных пара британский фунт/доллар США продолжила снижение к отметке 1,14.

"Перед трудной зимой ритейлерам, вероятно, будет тревожно от мысли, что покупатели начали ограничивать свои расходы еще жарким летом", — отметила Линда Петерик, директор розницы в Accenture.

Все основные сегменты розницы (продуктовые магазины, магазины промтоваров, онлайновые магазины и автозаправочные станции) в августе пережили падение продаж впервые с июля 2021 года, когда были отменены ограничения, введенные на фоне пандемии COVID-19 в гостиничном и ресторанном бизнесе, сообщило бюро статистики.

Еще одну проблему для розничных сетей представляет траур по случаю смерти Елизаветы II. Многие предприятия будут закрыты в понедельник — день похорон королевы.

"На этой неделе в Великобритании царит мрачная атмосфера, а новости о замедлении экономического роста усилят обеспокоенность среди ритейлеров на фоне наступления холодов", — говорит Петерик.

Хотя инфляция в августе и опустилась ниже отметки 10%, домохозяйства по-прежнему ощущают на себе последствия самого быстрого роста цен с начала 1980-х годов, движимого в основном подорожанием электроэнергии после начала российской специальной военной операции на Украине.

В августе люди стали меньше тратить на покупку мебели.

"Данные, поступающие от компаний розничной торговли, предполагают, что покупатели сокращают расходы из-за повышенных цен и обеспокоенности доступностью некоторых товаров", — отмечают в бюро статистики.