МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Представители Белоруссии и Китая подписали меморандум о сотрудничестве в области электронной торговли, сообщили в пресс-службе белорусского Министерства экономики. Лукашенко одобрил проект соглашения о перевалке грузов через порты России

"Министр экономики Республики Беларусь Александр Червяков и министр коммерции Китайской Народной Республики Ван Вэньтао подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области электронной торговли, приурочив данное событие ко встрече глав государств на полях саммита ШОС в Самарканде", — написали представители ведомства в мессенджере Telegram.

В документе подчеркивается намерение сторон укреплять обмен информацией в области электронной торговли, поддерживать сотрудничество белорусских и китайских предприятий, способствовать наращиванию взаимных поставок высококачественных продуктов посредством электронной торговли, а также стремиться к упрощению процедур допуска товаров для размещения на цифровых площадках.

Ранее белорусские власти называли Китай в числе приоритетных торговых партнеров в условиях необходимости переориентации экспорта из-за западных санкций. Отмечалось, что активно идет рост торговли с Китаем: за пять месяцев Белоруссия нарастила поставки в Китай в 1,5 раза. В августе замминистра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич говорил, что падение экспорта белорусских товаров в страны Запада и на Украину компенсировано на 80% за счет роста поставок в Россию и Китай.