МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пока не видит оснований снова надевать броши после заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке. Банк России работает со многими странами по расширению приема карт "Мир"

"Что касается брошей, я пока не вижу оснований для того, чтобы снова к ним прибегать", — сказала Набиуллина на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава регулятора ранее традиционно выступала каждый раз с новой брошью на пресс-конференциях по итогам заседаний совета директоров по ставке. Таким образом она нередко посылала определенные сигналы рынку.

С марта текущего года Набиуллина перестала появляться перед журналистами с брошью.