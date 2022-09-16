Набиуллина не увидела оснований снова надевать броши
Глава Центробанка Набиуллина пока не видит оснований снова надевать броши
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пока не видит оснований снова надевать броши после заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке.
"Что касается брошей, я пока не вижу оснований для того, чтобы снова к ним прибегать", — сказала Набиуллина на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.
Глава регулятора ранее традиционно выступала каждый раз с новой брошью на пресс-конференциях по итогам заседаний совета директоров по ставке. Таким образом она нередко посылала определенные сигналы рынку.
С марта текущего года Набиуллина перестала появляться перед журналистами с брошью.