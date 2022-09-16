САМАРКАНД, 16 сен — ПРАЙМ. На Западе не дождутся развала России, заявил президент России Владимир Путин. Путин оценил темпы развития экономики стран ШОС

На пресс-конференции после саммита ШОС в Самарканде Путин заявил, что на протяжении десятилетий на Западе культивировалась идея развала России, а позже — использования России в борьбе с Китаем.

"Не дождутся этого. Пускай сами свои задачи решают как считают нужным", — заявил президент.