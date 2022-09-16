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На Западе не дождутся развала России, заявил Путин
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На Западе не дождутся развала России, заявил президент России Владимир Путин. На пресс-конференции после саммита ШОС в Самарканде Путин заявил, что на протяжении десятилетий на... ПРАЙМ, 16.09.2022
экономика, новости, россия, запад, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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САМАРКАНД, 16 сен — ПРАЙМ. На Западе не дождутся развала России, заявил президент России Владимир Путин.
На пресс-конференции после саммита ШОС в Самарканде Путин заявил, что на протяжении десятилетий на Западе культивировалась идея развала России, а позже — использования России в борьбе с Китаем.
"Не дождутся этого. Пускай сами свои задачи решают как считают нужным", — заявил президент.