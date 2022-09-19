МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Работа над федеральным бюджетом и бюджетным правилом будет продолжена, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин призвал сохранить сбалансированность бюджета

Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам 19 сентября призвал обеспечить сбалансированность бюджета на ближайшие три года и учитывать объективные факторы при определении доходных статей. При этом выработать итоговое решение по документу в понедельник не удалось.

"Работа будет продолжена", — сказал Песков.

Проект бюджета на 2023-2025 годы должен быть внесен в Государственную Думу не позднее 1 октября. Мишустин назвал главные цели российского бюджета

Кроме того, продолжается работа по корректировке бюджетного правила. Минфин предлагает сделать его более гибким и учитывать цены, объемы добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к новому правилу должен быть постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года. Соответствующие предложения были внесены в правительство в июле, сейчас идет их обсуждение и доработка.

Банк России поддерживает введение бюджетного правила, параметры которого сейчас обсуждаются. Регулятор заявил, что возобновление покупок валюты на рынке возможно только в его рамках.